https://it.sputniknews.com/20221007/unargentina-che-viaggia-in-russia-porte-aperte-per-gli-stranieri-che-vengono-16569054.html

Un’argentina che viaggia in Russia: "porte aperte per gli stranieri che vengono"

Un’argentina che viaggia in Russia: "porte aperte per gli stranieri che vengono"

Una viaggiatrice argentina che vive nei Paesi Baschi, María Taurizano, ha girato la Russia da un capo all'altro a bordo della Transiberiana, "la ferrovia più... 07.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-07T13:50+0200

2022-10-07T13:50+0200

2022-10-07T13:50+0200

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/16569017_0:491:4708:3139_1920x0_80_0_0_38309ac2fce6a26ffddcf09eee4f5c33.jpg

"E’ un Paese completamente diverso da quello rappresentato dalla propaganda occidentale". Così María Taurizano descrive la Russia dopo aver attraversato la Russia lungo la Transiberiana.“C'è completa libertà di parola in Russia, libertà di opinione, libertà di scegliere i media che puoi ascoltare. Qualcosa che, purtroppo, non è disponibile in Europa. Vivo nei Paesi Baschi, ascoltavo i media russi, dato che studio il russo, ora non posso guardare Sputnik, o Pervy Kanal, o RT e tutti quei canali che guardavo prima. Non riesco nemmeno a guardare i melodrammi russi. Per i russi che vivono all'estero, tutte le porte sono chiuse. E per gli stranieri in Russia, invece, tutte le porte sono aperte, come è sempre stato”, ha dichiarato María Taurizano.

https://it.sputniknews.com/20221007/la-missione-civile-ue-ai-confini-tra-armenia-e-azerbaigian-iniziera-ad-ottobre-16568646.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia