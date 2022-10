https://it.sputniknews.com/20221007/segretario-generale-opec-decisione-taglio-produzione-petrolio-volta-a-equilibrare-mercati-16569424.html

Segretario generale OPEC: decisione taglio produzione petrolio volta a equilibrare mercati

Segretario generale OPEC: decisione taglio produzione petrolio volta a equilibrare mercati

La decisione dell'OPEC+ è al di fuori della politica e non è legata al confronto di alcuni Paesi con altri, ma nasce esclusivamente da valutazioni sui rischi... 07.10.2022, Sputnik Italia

Mercoledì, i paesi OPEC+ hanno deciso di tagliare la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno a partire da novembre, prendendo come riferimento i livelli concordati per agosto."La decisione dell'OPEC+ non riguarda un Paese o un gruppo di Paesi contrapposti ad altri Paesi, si basa su cifre, fatti e informazioni di molte parti internazionali che indicano un'alta probabilità di una recessione economica. L'alleanza OPEC+ ha deciso di anticipare gli eventi mentre ci basiamo sulle esperienze precedenti e impariamo da esse", ha detto.Al-Ghais ha sottolineato che l'OPEC non si schiera con nessuno e non è un'organizzazione politica."L'OPEC analizza i dati relativi all'economia globale, allo sviluppo economico, agli indicatori e alle aspettative che hanno un impatto diretto sulla domanda di petrolio e sul futuro dell'energia, questo è il ruolo dell'OPEC sin dal suo inizio", ha aggiunto.Secondo il segretario generale dell'organizzazione, l'OPEC "sta lavorando per garantire la continuazione di flussi di petrolio sicuri e ininterrotti, nell'interesse della crescita economica globale".

