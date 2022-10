https://it.sputniknews.com/20221007/la-serbia-avra-danni-per-lottavo-pacchetto-di-sanzioni-ue-contro-la-russia-16570344.html

La Serbia avrà danni per l'ottavo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia

Il capo del governo serbo Ana Brnabic ha quantificato le perdite che subirà il suo Paese per le nuove sanzioni europee contro Mosca. 07.10.2022, Sputnik Italia

La premier serba Ana Brnabic ha affermato che il divieto di approvvigionamento di petrolio dalla Russia da parte di petroliere e il pompaggio di materie prime attraverso la Croazia aumenterà del 20% i costi per l'acquisto di greggio per la Serbia e creerà un danno da anno di milioni di euro per il bilancio di Belgrado. Il tetto per la spedizione del petrolio russo verso Paesi terzi fa parte dell'ottavo pacchetto di sanzioni della Ue.

