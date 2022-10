https://it.sputniknews.com/20221007/independent-in-gran-bretagna-e-aumentato-il-numero-di-senza-tetto-ucraini-16569156.html

Independent: in Gran Bretagna è aumentato il numero di senza tetto ucraini

Independent: in Gran Bretagna è aumentato il numero di senza tetto ucraini

Il numero di famiglie ucraine che chiedono aiuto alle autorità del Regno Unito a causa della mancanza di alloggi è aumentato del 22% nell'ultimo mese, riporta... 07.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-07T15:17+0200

2022-10-07T15:17+0200

2022-10-07T15:17+0200

la situazione in ucraina

gran bretagna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/584/10/5841009_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_85330b8623ae723c6808992c62e74f7f.jpg

A partire dal 24 febbraio, 1.915 le famiglie ucraine rimaste o che rischiano di diventare senzatetto si sono rivolte alle autorità britanniche per chiedere assistenza. Allo stesso tempo, secondo quanto riferito dal quotidiano, solo nell'ultimo mese, 350 famiglie hanno lamentato la mancanza di un alloggio. Pertanto, il numero di famiglie ucraine senzatetto è aumentato del 22% nel corso del mese.Secondo il Dipartimento per il livellamento, l'alloggio e le comunità del Regno Unito, circa il 69% delle famiglie di senzatetto ucraine ha figli.Il giornale osserva che il numero crescente di rifugiati ucraini senzatetto sta costringendo le autorità locali a chiedere misure urgenti al governo. Gli enti di beneficenza avvertono che il problema "si inasprirà nei prossimi mesi".Il quotidiano The Guardian aveva riferito in precedenza che almeno 50.000 rifugiati ucraini in Gran Bretagna potrebbero ritrovarsi senza casa l'anno prossimo.

https://it.sputniknews.com/20221007/unargentina-che-viaggia-in-russia-porte-aperte-per-gli-stranieri-che-vengono-16569054.html

gran bretagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

gran bretagna