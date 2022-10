https://it.sputniknews.com/20221007/in-grecia-si-registra-carenza-di-forni-microonde-lavatrici-e-condizionatori-daria-16570084.html

In Grecia si registra carenza di forni, microonde, lavatrici e condizionatori d'aria

In Grecia si registra carenza di forni, microonde, lavatrici e condizionatori d'aria

La carenza di elettrodomestici è stata provocata dalla domanda di elettrodomestici e problemi di produzione nelle fabbriche dovuti alla mancanza di metallo. 07.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-07T21:04+0200

2022-10-07T21:04+0200

2022-10-07T21:04+0200

grecia

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/553/40/5534060_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_5ed86f903ff189972e18c1820be7e2c8.jpg

I proprietari di negozi di elettrodomestici hanno affermato che i fornitori li hanno avvertiti di una significativa carenza di elettrodomestici di base come stufe elettriche e lavatrici. Il motivo della carenza è l'elevata domanda e i problemi con la produzione di metallo.Il settore è sovraccaricato: al momento i bisogni sono coperti con grande sforzo, ma presto potrebbero sorgere seri problemi sul mercato, lamentano i gestori dei negozi. Già oggi, per acquistare un forno a microonde, molti acquirenti devono preordinare e attendere fino a due mesi.Dal 17 giugno è cessata l'esportazione di acciaio russo verso i paesi dell'UE. Questa è stata la prima grave misura sanzionatoria nei confronti di un intero settore dell'economia russa, entrata in vigore pienamente.

https://it.sputniknews.com/20221007/independent-in-gran-bretagna-e-aumentato-il-numero-di-senza-tetto-ucraini-16569156.html

grecia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

grecia, economia