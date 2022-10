https://it.sputniknews.com/20221007/esperto-spiega-perche-la-turchia-non-si-unira-alle-sanzioni-occidentali-contro-la-russia-16570981.html

Esperto spiega perchè la Turchia non si unirà alle sanzioni occidentali contro la Russia

Forniture energetiche e partnership strategica: ecco perchè Ankara non rompe con Mosca. 07.10.2022, Sputnik Italia

La Turchia non si unirà alle sanzioni dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, perché la Russia è un importante partner strategico per Ankara, ha affermato Hüseyin Bağcı, presidente dell'Istituto di Politica Internazionale. La Turchia ha bisogno della Russia come fonte di petrolio e gas e ora come partner nella centrale nucleare, ha affermato. "La Turchia non tratterà il popolo russo come fa l'Europa. La Turchia non utilizzerà la stessa politica scellerata che sta usando la Ue chiudendo i suoi confini".

