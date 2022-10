https://it.sputniknews.com/20221007/amministrazioni-locali-protestano-a-varsavia-per-caro-bollette-16569827.html

Gli organizzatori dell'evento, che si svolge sotto lo slogan "Allora solo oscurità", sono le amministrazioni locali: l'Unione delle Città Polacche, l'Unione delle Regioni Polacche, l'Unione delle Metropoli polacche. I manifestanti consegneranno lettere ai presidenti delle camere del Parlamento, dopodichè terranno un comizio presso il palazzo del premier. In precedenza la Polonia aveva completamente vietato l'importazione di carbone dalla Russia, impattando drammaticamente la disponibilità del carbone sul mercato interno e sul suo prezzo.Il premier Mateusz Morawiecki, venuto a conoscenza dell'imminente protesta, ha inviato una lettera agli amministratori locali, in cui scaricava la colpa dei rincari sulla Russia. Il primo ministro polacco ha ricordato che il governo "stanzia oggi decine di miliardi di zloty dal bilancio per mitigare le conseguenze degli alti prezzi dell'energia o del carbone".

