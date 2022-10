https://it.sputniknews.com/20221007/a-sochi-andra-in-scena-la-kuban-cyber-security-conference-2022-16571793.html

A Sochi andrà in scena la "Kuban Cyber Security Conference 2022"

L'obiettivo della conferenza, dedicata alla sicurezza e prevenzione dalle minacce del cyber-spazio, è discutere le tendenze moderne del settore. L'evento si... 07.10.2022, Sputnik Italia

In Russia meridionale, nel Territorio di Krasnodar, si riuniscono i professionisti nel campo della sicurezza informatica e del cyber-spazio per discutere le questioni di attualità della sicurezza e protezione dei dati e l'interazione tra lo Stato e le aziende. Il 13 e 14 ottobre gli ospiti dell'evento vivranno giornate ricche di discussioni, dibattiti, relazioni e masterclass. Nell'ambito della conferenza si terrà il concorso annuale sulla sicurezza pratica delle informazioni "KubanCTF-2022", che vedrà la partecipazione di 20 squadre: studenti e alunni provenienti da tutta la Russia.Fanno parte dell'organizzazione dell'evento l'amministrazione del Territorio di Krasnodar, l'Associazione per lo sviluppo della digitalizzazione e la comunicazione del Territorio di Krasnodar, l'Università statale di Tecnologia del Kuban e l'organizzazione non a scopo di lucro "Dialogo Eurasiatico".

