Polonia, Italia e Grecia propongono di introdurre corridoio tariffario sulle importazioni di gas

Un gruppo di Paesi, tra cui Polonia, Italia e Grecia, ha redatto una proposta per l'Unione Europea di introdurre una "fascia di prezzo dinamica" per il gas, nel tentativo di abbassare i prezzi elevati dell'energia e rallentare l'inflazione elevata, secondo la bozza del progetto.Il documento propone di fissare una fascia di prezzo a un livello sufficientemente alto da mantenere il mercato del gas funzionante e flessibile, in modo tale da consentire ai Paesi europei di continuare ad attrarre forniture dal mercato globale del gas competitive in termini di prezzi.Giovedì a Praga si svolge il primo incontro dei leader della Comunità politica europea con la partecipazione dei leader dei Paesi UE ed extra UE.Al vertice sono stati invitati i leader di 27 Stati membri dell'UE , i Paesi dei Balcani occidentali, Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Gran Bretagna, Ucraina, Moldova, Georgia, Turchia, Armenia e Azerbaigian.I temi principali dell'incontro saranno la situazione in Ucraina, la crisi energetica e l'economia.

