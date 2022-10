https://it.sputniknews.com/20221006/ipotesi-di-incontro-biden-putin-alla-prossima-riunione-del-g20-o-dellapec-16567972.html

Ipotesi di incontro Biden-Putin alla prossima riunione del G20 o dell'APEC

Non esclude a priori un incontro con il suo omologo russo, il presidente Joe Biden, alla prossima riunione del G20 o dell'APEC. Intanto l'ex-Presidente degli... 06.10.2022, Sputnik Italia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha escluso la possibilità di un incontro con il presidente russo Vladimir Putin ai prossimi vertici del G20 o dell'APEC (Cooperazione Economica Asia-Pacifico), per discutere della situazione intorno all'Ucraina e di altre questioni.Intanto Washington ha annunciato che fornirà a breve alle autorità ucraine un pacchetto di aiuti da 13 miliardi di dollari.Interviene intanto sul tema della situazione in Ucraina anche l'ex-POTUS Donald Trump, che ha dichiarato lo scorso 28 settembre di essere pronto a guidare un gruppo negoziale che potrebbe "portare a condizioni di pace sul territorio dell'Ucraina", dove la Russia sta attualmente conducendo l'operazione militare speciale.

joe biden, vladimir putin, g20, mondo, diplomazia, ucraina, kiev, russia, mosca, indonesia, geopolitica, vertice, donald trump, washington