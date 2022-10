https://it.sputniknews.com/20221006/il-commissario-europeo-breton-ha-definito-il-motivo-per-cui-lucraina-non-sara-accettata-nella-nato-16564949.html

Il commissario europeo Breton ha definito il motivo per cui l'Ucraina non sarà accettata nella NATO

Commissario europeo Breton: l'Ucraina non potrà entrare a far parte della NATO in condizioni di ostilità. 06.10.2022, Sputnik Italia

L'Ucraina non potrà aderire all'Alleanza del Nord Atlantico, nonostante i documenti presentati, ha affermato il commissario europeo per il Mercato interno dell'UE Thierry Breton in onda sul canale televisivo BFM.Secondo un membro della Commissione europea, la NATO non accetterà l'Ucraina, poiché le ostilità sono in corso sul territorio del Paese.Il 30 settembre il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina si sta candidando per aderire rapidamente alla NATO.Successivamente, l'assistente del presidente degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha affermato che la procedura per l'ammissione dell'Ucraina nella NATO è ancora prematura.

