Putin ha firmato leggi sull'ingresso di DPR, LPR, Kherson e Zaporozhye in Russia

Putin ha firmato leggi sull'ingresso di DPR, LPR, Kherson e Zaporozhye in Russia

05.10.2022

2022-10-05T08:47+0200

2022-10-05T08:47+0200

2022-10-05T08:56+0200

Vladimir Putin ha firmato le leggi costituzionali federali sull'ammissione di nuovi territori alla Russia e sulla formazione di nuovi soggetti della Federazione. I documenti sono pubblicati sul portale Internet delle informazioni legali.La Russia comprende ora a pieno titolo le LPR e DPR nonché le regioni di Zaporozhye e di Kherson.Il risultato dopo i referendum che si sono svolti in queste regioni dal 23 al 27 settembre.Nella DPR, il 99,23 % degli elettori ha votato per questa decisione, nella LPR il 98,42 %, nella regione di Kherson l'87,05% e in quella di Zaporozhye, il 93,11%.Sono stati inoltre pubblicati decreti sulla nomina di Leonid Pasechnik a capo ad interim della Repubblica popolare di Lugansk e di Denis Pushilin per quella di Donetsk.Il 30 settembre Putin ha firmato accordi con i vertici di questi enti territoriali sull'ammissione delle regioni alla Federazione.La Corte costituzionale ha riconosciuto tali accordi come coerenti con la Legge fondamentale.

