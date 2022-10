Pentagono: i razzi HIMARS forniti a Kiev possono raggiungere la Crimea

"In totale, gli Stati Uniti hanno ora impegnato più di 17,5 miliardi (di dollari) in assistenza alla sicurezza all'Ucraina dall'inizio dell'amministrazione Biden, inclusi più di 16,8 miliardi dal 24 febbraio", ha detto il segretario alla Difesa, riferendosi all'operazione militare speciale russa in corso in Ucraina.