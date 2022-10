https://it.sputniknews.com/20221005/mosca-le-osservazioni-del-pentagono-sui-possibili-attacchi-in-crimea-confermano-gli-usa-coinvolti-16561267.html

Mosca, le osservazioni del Pentagono sui possibili attacchi in Crimea confermano: gli Usa coinvolti

Mosca, le osservazioni del Pentagono sui possibili attacchi in Crimea confermano: gli Usa coinvolti

Cremlino: le osservazioni del Pentagono circa possibili attacchi in Crimea confermano il coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto. 05.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-05T15:49+0200

2022-10-05T15:49+0200

2022-10-05T15:49+0200

la situazione in ucraina

ucraina

kiev

russia

mosca

usa

washington

pentagono

armamenti

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/366/72/3667247_0:105:3077:1836_1920x0_80_0_0_1264c449df88e1aa9d11bb5e5c2f0d2b.jpg

Le recenti osservazioni del Pentagono sui possibili attacchi effettuati utilizzando i sistemi missilistici a lancio multiplo "HIMARS" in Crimea confermano il coinvolgimento degli Stati Uniti nella crisi in atto tra Russia e Ucraina.Lo ha affermato questo mercoledì il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.Questo martedì il vicesegretario alla Difesa degli Stati Uniti per la Russia, l'Ucraina e gli affari eurasiatici, Laura Cooper, ha dichiarato che "l'Ucraina è in grado di colpire la maggior parte degli obiettivi russi, inclusa la Crimea", utilizzando le armi fornite dagli Stati Uniti come i Guided Multiple Launch Rocket Systems (GMLRS) utilizzati con i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS)."(Tali dichiarazioni) confermano sia direttamente che indirettamente il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in questo conflitto, fatto che crea una situazione estremamente pericolosa", ha detto Peskov ai giornalisti.

ucraina

kiev

russia

mosca

usa

washington

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, kiev, russia, mosca, usa, washington, pentagono, armamenti, nato, diplomazia, geopolitica, dichiarazioni, ministero della difesa, mondo, sicurezza, dmitry peskov, cremlino