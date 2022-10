https://it.sputniknews.com/20221005/lue-non-fissera-il-tetto-del-prezzo-del-petrolio-da-sola-16562681.html

L'UE non fisserà il tetto del prezzo del petrolio da sola

L'UE non fisserà il tetto del prezzo del petrolio da sola

05.10.2022

L'Unione Europea non prevede di fissare autonomamente un tetto massimo di prezzo per il petrolio russo, utilizzerà il livello su cui i paesi del G7 concorderanno preliminarmente, scrive Euractiv.Già da questo giovedì l'UE dovrebbe mettere in vigore l'ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che vieta alle compagnie europee di trasportare petrolio russo, il cui prezzo superi il tetto stabilito. Si tratta per inciso del trasporto di petrolio da parte di compagnie europee verso Paesi terzi.Contestualmente, dal 5 dicembre entreranno in vigore le sanzioni Ue, già adottate in precedenza, che vietano l'importazione via mare di greggio russo verso i Paesi dell'Unione. Un'eccezione temporanea è stata fatta per un certo numero di paesi dell'UE che ricevono petrolio russo attraverso l'oleodotto.Allo stesso tempo, come hanno spiegato da funzionari, la procedura presuppone che “ogni volta, per fissare il plafond dei prezzi (nell'Ue), sarà dato mandato del Consiglio Ue (approvazione unanime della decisione da parte di tutti i Paesi del sindacato) richiesto (...) Cioè, questo significa che qualsiasi Stato dell'UE può usare un veto per fissare nuovi prezzi marginali per il petrolio russo".Euractiv indica inoltre che prima dell'entrata in vigore della decisione sull'applicazione del meccanismo del tetto massimo di prezzo per il petrolio russo per il suo trasporto via mare, l'UE valuterà l'impatto di queste misure su Grecia, Malta e Cipro, Paesi coinvolti nel trasporto.Per essi, secondo la pubblicazione, potranno essere previste alcune concessioni.

