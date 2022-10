https://it.sputniknews.com/20221005/lue-introdurra-nuovi-criteri-per-punire-i-tentativi-di-aggirare-le-sanzioni-16560392.html

L'UE introdurrà nuovi criteri per punire i tentativi di aggirare le sanzioni

La Repubblica Ceca ha affermato che l'UE introdurrà nuovi criteri di punizione per i tentativi di aggirare le sanzioni. 05.10.2022, Sputnik Italia

"L'UE, nell'ambito di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa, introdurrà nuovi criteri per punire i tentativi di eludere le sanzioni, inoltre amplierà gli elenchi delle restrizioni personali", si legge nel messaggio della Repubblica Ceca, che attualmente rappresenta l'UE.Questo mercoledì i rappresentanti permanenti dei Paesi dell'UE hanno concordato un nuovo pacchetto di restrizioni anti-russe ed è stata avviata la procedura tecnica finale per la loro formalizzazione.Le sanzioni entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE."Il nuovo pacchetto include l'allargamento del regime sanzionatorio a Kherson e Zaporozhye, nuovi criteri per i tentativi di aggirare le sanzioni, nonché nuovi elenchi (di restrizioni personali, n.d.r)", ha affermato su Twitter la presidenza ceca.

