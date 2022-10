"Recentemente è stata osservata un'attività estremamente malsana in relazione alla centrale Dnepr HPP nella città di Zaporozhye, temporaneamente sotto il controllo del regime di Zelensky. Le informazioni che riceviamo non possono che destare preoccupazione per il destino della nostra terra natale. Le autorità di Kiev capiscono che Zaporozhye è sia de facto che de jure già Russia e la liberazione del resto della regione di Zaporozhye è solo questione di tempo. Quindi, in attesa della nostra offensiva, secondo il loro piano, la Dnepr HPP può diventare l'oggetto di una provocazione per incolpare la Russia di tutto", ha detto Rogov.