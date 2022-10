https://it.sputniknews.com/20221004/mali-il-presidente-sostiene-lidea-della-russia-di-trasferire-300mila-tonnellate-di-fertilizzanti-16557296.html

Mali, il presidente sostiene l'idea della Russia di trasferire 300mila tonnellate di fertilizzanti

Mali, il presidente sostiene l'idea della Russia di trasferire 300mila tonnellate di fertilizzanti

Il presidente del Mali appoggia l'idea della Russia di trasferire 300mila tonnellate di fertilizzanti ai Paesi poveri. 04.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-04T15:18+0200

2022-10-04T15:18+0200

2022-10-04T15:18+0200

russia

vladimir putin

mosca

diplomazia

geopolitica

mondo

mali

africa

san pietroburgo

antónio guterres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/490/51/4905139_0:287:5500:3381_1920x0_80_0_0_fb39ba9d4d00372df2d05e6e74f0170e.jpg

ll presidente ad interim del Mali, Assimi Goita, ha avuto un colloquio con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin.Con l'occasione i due presidenti hanno discusso delle relazioni bilaterali, anche in ambito commerciale ed economico. Il premier del Mali ha sostenuto l'idea del Presidente della Federazione Russa di trasferire ai Paesi in via di sviluppo 300mila tonnellate di fertilizzanti russi accumulati nei porti europei.Come riferisce il Cremlino, la conversazione è avvenuta su iniziativa del Mali.Le parti hanno inoltre convenuto di continuare a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza al fine di "sradicare i gruppi terroristici in tutto il Mali".Vladimir Putin ha poi invitato il suo omologo maliano al vertice Russia-Africa che si terrà nell'estate del 2023 a San Pietroburgo.Putin ha presentato la sua iniziativa sui fertilizzanti il ​​16 settembre, in un discorso al Segretariato delle Nazioni Unite, chiedendo all'organizzazione mondiale di chiedere alla Commissione europea di rimuovere le restrizioni sui fertilizzanti russi per i Paesi in via di sviluppo.Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha affermato che l'Organizzazione, insieme all'Unione Europea e agli Stati Uniti, sta facendo tutto il possibile affinché le sanzioni imposte alla Russia non interferiscano con la fornitura di cibo e fertilizzanti.

russia

mosca

mali

africa

san pietroburgo

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, vladimir putin, mosca, diplomazia, geopolitica, mondo, mali, africa, san pietroburgo, antónio guterres, vertice, commercio, economia, onu, ue, usa