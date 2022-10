https://it.sputniknews.com/20221004/il-consiglio-della-federazione-ratifica-i-trattati-su-accettazione-dpr-lpr-zaporozhye-kherson-16555649.html

Il Consiglio della Federazione ratifica i trattati su accettazione DPR, LPR, Zaporozhye, Kherson

Il 2 ottobre, la Corte Costituzionale ha riconosciuti gli accordi sull'adesione delle regioni come conformi alla Legge fondamentale. 04.10.2022, Sputnik Italia

Il Consiglio della Federazione ha ratificato oggi, 4 ottobre, i trattati sull'ammissione delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, Zaporozhye e Kherson in Russia.Il presidente Vladimir Putin e i leader delle regioni interessate dai trattati hanno firmato gli accordi il 30 settembre al Cremlino.Il 2 ottobre, la Corte Costituzionale li ha riconosciuti come conformi alla Legge fondamentale.I deputati della Duma hanno ratificato i trattati il 3 ottobre.L'accettazione di uno Stato straniero in Russia è formalizzato dal voto della Duma di Stato e del Consiglio della Federazione sull'adozione di una legge costituzionale e la ratifica di un trattato internazionale, nonché dal parere della Corte costituzionale sulla conformità del trattato alla Legge fondamentale.

