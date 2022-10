I Paesi Bassi temono che per il "price cap" il gas verrà inviato in Asia

https://it.sputniknews.com/20221004/i-paesi-bassi-temono-che-per-il-price-cap-il-gas-verra-inviato-in-asia-16558384.html

Il ministro-Presidente dei Paesi Bassi Mark Rutte: a causa del tetto ai prezzi del gas, il gas non verrà inviato in Europa, ma in Asia. 04.10.2022, Sputnik Italia

Il primo ministro olandese Mark Rutte, commentando la sua riluttanza a sostenere la fissazione di un tetto al prezzo del gas importato, ha affermato di temere "che se verrà introdotto il limite, il prodotto non verranno più inviati in Europa".Le dichiarazioni in merito da parte del premier belga si inseriscono nel quadro di un incontro avutosi tra Germania e Paesi Bassi sulle questioni climatiche, in risposta alla domanda di un giornalista sulla posizione dei Paesi Bassi in merito all'introduzione di un tetto ai prezzi del gas.La conferenza stampa è stata trasmessa in diretta dal canale televisivo tedesco Phoenix.

