Gli Stati Uniti non imporranno restrizioni alle esportazioni di gas in Europa

Le autorità statunitensi hanno escluso l'imposizione di restrizioni alle esportazioni di gas verso l'Europa. Lo ha reso noto Reuters citando fonti. 04.10.2022, Sputnik Italia

Le autorità statunitensi escludono l'introduzione di un divieto o solo alcune restrizioni all'esportazione di gas naturale liquefatto (GNL) verso i Paesi europei questo inverno. Le misure erano considerate un'opzione per combattere l'inflazione negli Stati Uniti. Le scorte di gas naturale, il principale combustibile per riscaldamento del Paese, sono ai minimi storici, dopo che le società statunitensi hanno esportato volumi record in Europa negli ultimi mesi.A loro volta, i funzionari della Casa Bianca, in risposta all'inflazione che è balzata ai massimi degli ultimi quattro decenni, hanno studiato l'impatto su questo mercato della possibile restrizione delle esportazioni di energia per ridurre i prezzi al consumo interno e aumentare le riserve di gas.Questa analisi ha però solo rafforzato l'opinione generale secondo cui una tale mossa sarebbe troppo estrema e interromperebbe le relazioni chiave con gli alleati in Europa.In precedenza, in primavera, il Financial Times ha riferito che gli Stati Uniti stavano finalizzando i piani "per esportare fino a 15 miliardi di metri cubi di GNL nell'Unione Europea entro la fine dell'anno per sostituire parzialmente le fonti energetiche russe".L'analisi della Casa Bianca ha solo rafforzato il sostegno alle esportazioni continue, affermano le fonti, anche se l'aumento dei prezzi dell'energia e un inverno più freddo del previsto potrebbero mettere alla prova l'impegno del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a quei piani."Biden ha preso un impegno a marzo e ci stiamo attenendo ad esso. Abbiamo superato l'obiettivo di esportazione di GNL del presidente Biden", ha dichiarato un alto funzionario dell'amministrazione, osservando che le esportazioni di GNL dagli Stati Uniti all'UE hanno totalizzato 30 miliardi di metri cubi dall'inizio di marzo, quantità pari al doppio dello stesso periodo dell'anno scorso.

