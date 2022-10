https://it.sputniknews.com/20221004/biden-non-vuole-ammettere-che-gli-stati-uniti-sono-in-guerra-in-ucraina-secondo-ex-senatore-usa-16555360.html

Biden non vuole ammettere che gli Stati Uniti sono in guerra in Ucraina, secondo ex senatore Usa

L'amministrazione Biden vuole avvicinarsi il più possibile al conflitto ucraino senza ammettere agli elettori americani che gli Stati Uniti sono in guerra, ha... 04.10.2022, Sputnik Italia

La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno dichiarato altri 1,1 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina, portando il totale a 16,9 miliardi di dollari dal 2021, mentre i media statunitensi hanno riferito lunedì che era in preparazione un pacchetto aggiuntivo del valore di 625 milioni di dollari.Nel frattempo, il New York Times, citando funzionari attuali e non, ha affermato che l'esercito americano prevede di stabilire un nuovo posto di comando in Germania che sarà responsabile della razionalizzazione dell'assistenza alla sicurezza all'Ucraina nei prossimi anni.In un editoriale del 28 settembre pubblicato su National Interest, l'ambasciatore russo Anatoly Antonov ha affermato che era "ovvio" a Mosca che gli Stati Uniti fossero direttamente coinvolti nelle azioni militari del regime di Kiev.Black ha detto che non sarebbe irragionevole per i russi pensare che gli Stati Uniti siano in guerra contro di loro in Ucraina."Il popolo degli Stati Uniti non vuole farne parte, ma penso che quello che sta succedendo è che sai, ci sono falchi di guerra in entrambi i partiti nel Partito Repubblicano e Democratico (...) Penso che il presidente Biden sia in quel campo", ha concluso Black.

