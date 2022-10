Medvedev scherza sul post di Musk riguardo all'Ucraina: "Merita un medaglia"

Elon Musk su Twitter ha messo in dubbio la possibilità di una vittoria dell'Ucraina in caso di guerra su vasta scala con la Russia ed aveva invitato le parti alla pace.



In una serie di tweet ha offerto la sua visione della soluzione del conflitto in Ucraina, dove uno dei punti è la conservazione della Crimea come "parte formale della Russia, come lo era dal 1783 (prima dell'errore di Krusciov)".