Le immagini satellitari confermano la cessazione delle perdite al Nord Stream

Le immagini satellitari confermano che le perdite sulle linee Nord Stream sono cessate. 03.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-03T13:25+0200

2022-10-03T13:25+0200

2022-10-03T13:25+0200

Le immagini satellitari confermano che le perdite sui gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 nel Mar Baltico si sono fermate.I satelliti americani Wordview-1 e Wordview-2 hanno filmato le fughe di gas sulle linee Nord Stream l'1 e 2 ottobre.A giudicare dalle immagini a disposizione, le fughe si sono fermate. In precedenza è stata segnalata la stabilizzazione della pressione in entrambi i gasdotti con riferimento ai dati delle società operative.Il 26 settembre una fuga di gas presso il Nord Stream e il Nord Stream 2 è stata scoperta contemporaneamente in quattro località del Mar Baltico. Il centro sismico della Svezia ha registrato potenti esplosioni sottomarine nell'area dell'emergenza. Germania , Danimarca e Svezia non hanno escluso sabotaggi mirati.A sua volta, il direttore del Servizio di Intelligence straniero della Federazione Russa, Sergey Naryshkin, ha affermato che la Russia ha informazioni indirette sul coinvolgimento dell'Occidente nelle esplosioni sui gasdotti.

