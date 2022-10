Il primo ministro giapponese annuncia l'intenzione di concludere un trattato di pace con la Russia

https://it.sputniknews.com/20221003/il-primo-ministro-giapponese-annuncia-lintenzione-di-concludere-un-trattato-di-pace-con-la-russia-16549091.html

Kishida ha definito difficili le relazioni con la Russia e ha annunciato la sua intenzione di concludere un trattato di pace. 03.10.2022, Sputnik Italia

"Il governo giapponese continuerà a perseguire un percorso volto alla conclusione di un trattato di pace con la Russia, nonostante il deterioramento delle relazioni bilaterali", ha affermato il primo ministro Fumio Kishida in un discorso di apertura della 210esima sessione straordinaria del parlamento.Le relazioni tra Russia e Giappone sono oscurate da molti anni dall'assenza di un trattato di pace, che i Paesi non hanno mai firmato dopo la seconda guerra mondiale.L'ostacolo principale rimane la questione delle Curili meridionali (le isole di Kunashir, Shikotan, Iturup e Habomai), che Tokyo rivendica, riferendosi al Trattato bilaterale sul commercio e le frontiere del 1855.Nel 1956, l'URSS e il Giappone adottarono una Dichiarazione Congiunta, in cui Mosca accettava, dopo la conclusione di un trattato di pace, di considerare la possibilità di trasferire Habomai e Shikotan al Giappone, mentre il destino delle isole Kunashir e Iturup non veniva menzionato.Tuttavia, i negoziati successivi non hanno portato a nulla. È possibile che Tokyo sia stata influenzata dagli Stati Uniti, che hanno minacciato che se il Giappone avesse accettato il trasferimento di solo due Isole Curili, ciò avrebbe influito sulla restituzione di Okinawa.La posizione di Mosca è che le isole siano diventate parte della Russia dopo la seconda guerra mondiale e la sovranità russa su di esse sia fuor di dubbio.

