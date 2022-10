https://it.sputniknews.com/20221003/brasile-bolsonaro-afferma-che-la-cooperazione-con-la-russia-sui-fertilizzanti-e-vitale-per-il-paese-16551044.html

Brasile, Bolsonaro afferma che la cooperazione con la Russia sui fertilizzanti è vitale per il Paese

Brasile, Bolsonaro afferma che la cooperazione con la Russia sui fertilizzanti è vitale per il Paese

La cooperazione con la Russia sui fertilizzanti è vitale per il Brasile, ha dichiarato il presidente del Brasile Jair Bolsonaro. 03.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-03T15:44+0200

2022-10-03T15:44+0200

2022-10-03T15:44+0200

brasile

cooperazione

jair bolsonaro

russia

mondo

economia

finanza

sudamerica

commercio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/16546636_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_840b91e87dc25309e06ebb56791dd551.jpg

"La Russia è vitale per noi sulla questione dei fertilizzanti. Ho parlato per 3 ore con il presidente (russo) Vladimir Putin a febbraio sulla questione della (fornitura) diesel ed altri argomenti", ha dichiarato il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, rispondendo ai giornalisti.Allo stesso tempo, Bolsonaro si è astenuto dal rispondere a una domanda su possibili nuovi accordi con la Russia, dicendo che se ci fossero state nuove informazioni, sarebbero state annunciate.Il 27 giugno il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di una conversazione telefonica con il suo omologo brasiliano, ha affermato che Mosca si è impegnata ad adempiere ai propri obblighi per garantire forniture ininterrotte di fertilizzanti russi agli agricoltori brasiliani.Al momento Bolsonaro è in corsa per le elezioni presidenziali e si batte per la rielezione per un nuovo mandato.All'inizio della giornata di oggi, la Corte elettorale superiore brasiliana ha affermato che il Brasile terrà un secondo turno di votazioni poiché né Bolsonaro né il suo principale avversario, l'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, sono riusciti a ottenere oltre il 50% dei voti al primo round elettorale.

brasile

russia

sudamerica

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

brasile, cooperazione, jair bolsonaro, russia, mondo, economia, finanza, sudamerica, commercio