https://it.sputniknews.com/20221002/novak-i-nord-stream-possono-essere-riparati-ma-ci-vorranno-tempo-e-denaro-16547107.html

Novak: i Nord Stream possono essere riparati, ma ci vorranno tempo e denaro

Novak: i Nord Stream possono essere riparati, ma ci vorranno tempo e denaro

I gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, dal punto di vista tecnico, possono essere riparati ma ciò richiederà molto tempo e molte risorse. Prima di tutto, la... 02.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-02T17:06+0200

2022-10-02T17:06+0200

2022-10-02T17:06+0200

russia

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/9894309_0:0:3417:1922_1920x0_80_0_0_e6afe0119f118427623f0644f73bd516.jpg

Lo ha affermato il vice primo ministro russo Alexander Novak in onda sul canale televisivo Rossiya 1 in un'intervista al programma "Mosca. Cremlino. Putin"."Non ci sono mai stati incidenti del genere. Naturalmente, ci sono possibilità tecniche per ripristinare l'infrastruttura, ci vogliono tempo e risorse adeguate. Sono sicuro che si troveranno tali opportunità", ha affermato.Lunedì, attacchi terroristici simultanei si sono verificati a due gasdotti russi. Secondo le informazioni delle autorità di Danimarca e Svezia, sono state scoperte due fughe di gas a Nord Stream e una a Nord Stream 2 vicino all'isola di Bornholm. Germania, Danimarca e Svezia non escludono sabotaggi mirati.La parte russa ha chiesto ufficialmente informazioni alla Danimarca sul guasto al Nord Stream non appena l'incidente è diventato noto. Le autorità danesi hanno notificato alla Federazione Russa le esplosioni nel luogo della fuga di gas. L'operatore di Nord Stream, Nord Stream AG, ha riferito che l'emergenza sui gasdotti era senza precedenti ed era impossibile stimare i tempi delle riparazioni.Il funzionamento di Nord Stream è stato sospeso da fine agosto a causa di problemi con la riparazione delle turbine Siemens causati dalle sanzioni occidentali. Tuttavia, il gasdotto è rimasto pieno di gas. Anche il Nord Stream 2, completato nel 2021 ma mai messo in funzione, è già stato riempito di gas.La Procura generale della Federazione Russa ha intentato una causa per un atto di terrorismo internazionale dopo il danneggiamento dei gasdotti Nord Stream.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, gas