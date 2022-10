https://it.sputniknews.com/20221002/israele-e-ue-riprendono-il-dialogo-politico-strategico-per-la-prima-volta-dopo-10-anni-16547772.html

Israele e Ue riprendono il dialogo politico-strategico per la prima volta dopo 10 anni

Il premier israeliano Yair Lapid condurrà lunedì la prima conferenza del Consiglio di associazione Israele-Unione Europea dopo una pausa di 10 anni, riporta... 02.10.2022, Sputnik Italia

israele

unione europea

politica internazionale

Secondo l'ufficio stampa, alla conferenza parteciperanno l'alto rappresentante della Ue per gli affari esteri Josep Borrell e i ministri degli Esteri di diversi Stati. Israele sarà rappresentato dal ministro dell'Intelligence Elazar Stern. Si prevede che durante la conferenza le parti esamineranno le relazioni bilaterali, discuteranno aree di cooperazione e modi per sviluppare e migliorare le relazioni.Il consiglio è la piattaforma più importante per far progredire le relazioni tra Israele e la Ue in campo scientifico, economico, ambientale e di altro tipo, rileva il comunicato.

