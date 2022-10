https://it.sputniknews.com/20221002/in-europa-per-la-prima-volta-saldo-negativo-tra-immissione-e-prelievo-di-gas-16547676.html

In Europa per la prima volta saldo negativo tra immissione e prelievo di gas

Per la prima volta dalla fine della stagione di riscaldamento nella regione, il prelievo dagli impianti di stoccaggio del gas sotterranei nell'Unione Europea... 02.10.2022, Sputnik Italia

Anche se 16 dei 18 Paesi che dispongono questi depositi continuano ad immettere gas a riserva, il dato complessivo è andato in negativo perché il deposito del Belgio, uno dei più piccoli in termini di volume nella Ue, è stato svuotato in un giorno, secondo i dati dell'Associazione del gas Operatori di infrastrutture d'Europa. Gli impianti di stoccaggio del gas nell'UE, secondo i dati alla fine della giornata del gas del 30 settembre pubblicati in mattinata, sono saturi per l'87,83%. Il tasso di iniezione è in costante calo dal 25 settembre (0,32%, 0,23%, 0,2%, 0,18% e 0,15% nei giorni precedenti).

