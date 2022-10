https://it.sputniknews.com/20221001/washington-esorta-societa-energetiche-ad-abbassare-prezzi-carburanti-e-riempire-scorte-16544904.html

Washington esorta società energetiche ad abbassare prezzi carburanti e riempire scorte

Il segretario all'energia degli Stati Uniti Jennifer Granholm ha invitato le società energetiche statunitensi a ridurre i prezzi del carburante e ripristinare... 01.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-01T20:44+0200

2022-10-01T20:44+0200

2022-10-01T20:44+0200

usa

energia

Secondo una nota pubblicata sul sito web del dicastero, le aziende stanno ottenendo profitti record ma trasferiscono i costi sui consumatori. Secondo l'agenzia, la dinamica dei prezzi è associata a problemi con le raffinerie e all'incapacità delle aziende di mantenere le riserve regionali al livello richiesto. Allo stesso tempo, l'export di benzina e gasolio raggiunge livelli record. "Se aziende come ExxonMobil continuano a credere che 'gli incentivi del libero mercato rimangano il modo più efficiente per l'industria di affrontare questi problemi', devono fare un passo avanti e mostrare risultati per i consumatori americani e l'#economia americana", aggiunge.

