https://it.sputniknews.com/20221001/settembre-di-tregua-per-i-prezzi-del-gas-in-europa-16544687.html

Settembre di tregua per i prezzi del gas in Europa

Alla borsa di Amsterdam i prezzi del gas sono scesi del 22,3% nel mese di settembre, attestandosi a 188,8 euro per megawattora. 01.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-01T18:33+0200

2022-10-01T18:33+0200

2022-10-01T19:33+0200

borsa&mercati

energia

gas russo

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13195892_0:90:2875:1707_1920x0_80_0_0_8fd221689de5198249cbdf1b80d1a500.jpg

Il prezzo medio dei future sul gas in Europa, dopo 4 mesi di crescita costante, ha iniziato a diminuire: a settembre è sceso del 22,3%, a 188,8 euro per megawattora, secondo i dati del TTF olandese per lo scambio del gas naturale. Tra le ragioni del calo c'è il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas nella Ue in linea con gli obiettivi di Bruxelles.

2022

borsa&mercati, energia, gas russo