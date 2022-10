https://it.sputniknews.com/20221001/putin-si-congratula-con-xi-per-il-73-anniversario-della-fondazione-della-cina-16543485.html

Putin si congratula con Xi per il 73° anniversario della fondazione della Cina

Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il presidente cinese Xi Jinping per il 73° anniversario della fondazione della Repubblica popolare... 01.10.2022, Sputnik Italia

"Le relazioni russo-cinesi si stanno sviluppando dinamicamente nello spirito di un partenariato globale e di un'interazione strategica. Nonostante la complessità della situazione internazionale, stiamo cooperando con successo in una varietà di settori, unendo le forze per costruire un ordine mondiale più democratico ed equo, per contrastare le moderne minacce e sfide", si legge nel telegramma.Putin ha riaffermato la disponibilità di Mosca a proseguire con il dialogo bilaterale e lo stretto lavoro congiunto con Pechino a beneficio delle nazioni amiche di Russia e Cina.

