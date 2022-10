https://it.sputniknews.com/20221001/germania-svezia-e-danimarca-verso-indagine-comune-su-attacco-a-nord-stream-16544791.html

Germania, Svezia e Danimarca verso indagine comune su attacco a Nord Stream

I tre Paesi europei creeranno task force congiunta per indagare l'attacco contro Nord Stream. 01.10.2022, Sputnik Italia

germania

energia

unione europea

gas russo

giustizia

Il ministro dell'Interno tedesco Nancy Feser ha annunciato che Germania, Danimarca e Svezia istituiranno una squadra investigativa congiunta per far luce sulle azioni di sabotaggio avvenute sul gasdotto Nord Stream. Feser ha affermato in un'intervista al quotidiano Bild am Sonntag che le prove disponibili supportano la tesi di "azioni di sabotaggio". Secondo il ministro, la Germania "lavora a stretto contatto con Danimarca e Svezia" per scoprire le motivazioni dell'accaduto.

