https://it.sputniknews.com/20221001/gazprom-ha-interrotto-le-consegne-attraverso-laustria-16544459.html

Gazprom ha interrotto le consegne attraverso l'Austria

Gazprom ha interrotto le consegne attraverso l'Austria

Le consegne di gas nell'ambito dei contratti Gazprom Export attraverso l'Austria sono state interrotte a causa del rifiuto dell'operatore austriaco di... 01.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-01T16:32+0200

2022-10-01T16:32+0200

2022-10-01T16:32+0200

gas

energia

russia

austria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/250/69/2506984_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c33eff36bde241d2ebca9f6ca532def9.jpg

Lo ha annunciato Gazprom, sottolineando che sta lavorando con acquirenti italiani per risolvere il problema."Il trasporto di gas russo nell'ambito dei contratti di Gazprom Export LLC attraverso il territorio dell'Austria è stato sospeso a causa del rifiuto dell'operatore austriaco di confermare le quote di trasporto", ha affermato Gazprom in una nota sul suo canale Telegram."Il motivo è legato alle modifiche normative avvenute in Austria a fine settembre. Gazprom sta lavorando a una soluzione al problema insieme ai clienti italiani", ha aggiunto la società.Nel pomeriggio di oggi Eni aveva riferito che Gazprom non sarebbe stata in grado di fornire gas all'Italia sabato a causa dell'"impossibilità di trasportarlo" attraverso l'Austria.

russia

austria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

gas, energia, russia, austria