Anche il Pentagono esclude uso di armi nucleari della Russia in Ucraina

In precedenza avevano sostenuto questa tesi anche la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato. 01.10.2022, Sputnik Italia

L'amministrazione statunitense in questa fase non vede motivo di credere che le autorità russe abbiano deciso di utilizzare armi nucleari in Ucraina, ha affermato il numero uno del Pentagono Lloyd Austin. ▪

