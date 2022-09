https://it.sputniknews.com/20220930/putin-riconosce-lindipendenza-delle-regioni-di-kherson-e-zaporozhye-16539268.html

Putin riconosce l'indipendenza delle regioni di Kherson e Zaporozhye

Putin riconosce l'indipendenza delle regioni di Kherson e Zaporozhye

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato decreti che riconoscono le regioni di Kherson e Zaporozhye come territori indipendenti, lo si apprende dal... 30.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-30T07:35+0200

2022-09-30T07:35+0200

2022-09-30T07:35+0200

la situazione in ucraina

ucraina

vladimir putin

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/16187198_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_cd4a84f24e41e2576ce9607d57e964b5.jpg

In un altro decreto simile si riferisce al riconoscimento della sovranità e dell'indipendenza della regione di Zaporozhye.Nella giornata di ieri è stato riferito che venerdì il Cremlino ospiterà una cerimonia di firma degli accordi per l’adesione alla Russia di quattro nuovi territori: le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nonché le regioni di Kherson e Zaporozhye. Putin e i parlamentari vi prenderanno parte.Come affermato dal portavoce del presidente russo Dmitry Peskov, la cerimonia dovrebbe iniziare alle 15.00. Ha specificato che verrà firmato un accordo per l'adesione alla Russia con tutti e quattro i soggetti in cui si sono svolti i referendum. Lo stesso giorno Putin incontrerà i capi dei territori liberati.Dal 23 al 27 settembre si sono tenuti referendum nella DPR e nella LPR, nonché nella regione di Kherson e nei territori liberati della regione di Zaporozhye, sull'adesione di queste regioni alla Russia. In tutte le regioni citate, la stragrande maggioranza della popolazione ha votato a favore dell’adesione. Putin ha detto la scorsa settimana che Mosca sosterrà la decisione presa dagli abitanti di questi territori.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, vladimir putin, politica