Prodotti alimentari, gli italiani hanno speso l'11% in più a settembre

"Per tale motivo chiediamo al nuovo governo di disporre subito il taglio dell'Iva sugli alimentari, che a settembre hanno registrato una impennata dell'11,8% con ripercussioni per 657 euro a famiglia, e sui generi di prima necessità, in modo da alleggerire la spesa delle famiglie e contenere gli effetti disastrosi dell'inflazione", ha concluso.



Secondo le ultime stime dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), il costo dell'energia elettrica degli italiani nell'ultimo trimestre dell'anno aumenterà del 59%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.