Merkel chiede di coinvolgere la Russia nel disegnare l'architettura della sicurezza in Europa

Merkel chiede di coinvolgere la Russia nel disegnare l'architettura della sicurezza in Europa

L'ex guida del governo tedesco ha nuovamente condannato l'operazione speciale russa in Ucraina, definendola una violazione del diritto internazionale. 30.09.2022

L'ex cancelliera tedesca Angela Merkel ritiene che in futuro bisogna continuare a lavorare su un'architettura di sicurezza europea comune, e questo deve essere fatto con la partecipazione della Russia, riferisce le sue parole il portale di notizie tedesco n-tv.Ha anche aggiunto che al momento la Germania non ha motivo di rallegrarsi, tuttavia può guardare a questa crisi, che può essere superata, con sufficiente forza e fiducia in se stessa.La Merkel ha di nuovo ribadito la sua condanna all'operazione speciale russa in Ucraina, definendola una violazione del diritto internazionale.

