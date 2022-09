https://it.sputniknews.com/20220930/gli-usa-si-preparano-a-creare-un-centro-di-comando-in-germania-per-gestire-gli-aiuti-allucraina-16539936.html

Gli USA si preparano a creare un centro di comando in Germania per gestire gli aiuti all'Ucraina

Gli USA si preparano a creare un centro di comando in Germania per gestire gli aiuti all'Ucraina

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti si sta preparando a schierare un centro di comando in Germania per monitorare e gestire l'assistenza militare... 30.09.2022, Sputnik Italia

Il Pentagono si prepara a monitorare da vicino come gli Stati Uniti e i loro alleati addestrano e riforniscono l'esercito ucraino, in linea con le dichiarazioni dei funzionari sull'obiettivo a lungo termine dell'amministrazione di Joe Biden di sostenere l'Ucraina, riporta il giornale.Questo piano è stato presentato dal capo del comando europeo degli Stati Uniti e dal comandante in capo delle forze armate congiunte della NATO in Europa, Christopher Cavoli. Secondo il piano, il nuovo centro sarà "sotto il comando unificato" di un generale americano che riporterà direttamente a Cavoli.In totale, la missione prevede il coinvolgimento di circa 300 persone che saranno dislocate presso il quartier generale europeo dell'esercito americano a Wiesbaden.Secondo il New York Times, la decisione finale sulla creazione di una nuova struttura dovrebbe essere presa nelle prossime settimane, ma Casa Bianca e Pentagono hanno già sostenuto l'approccio di Cavoli.Dal 24 febbraio, la Russia sta conducendo un'operazione militare in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". Putin ha aggiunto che l'obiettivo finale è la liberazione del Donbass e la creazione di condizioni che garantiscano la sicurezza della stessa Russia.

