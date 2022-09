https://it.sputniknews.com/20220929/reuters-paesi-europei-rischiano-un-blackout-della-rete-mobile-16536467.html

Reuters: Paesi europei rischiano un blackout della rete mobile

Reuters: Paesi europei rischiano un blackout della rete mobile

I paesi europei potrebbero affrontare un blackout della rete mobile in inverno alla luce di una crisi energetica. Lo riferisce l'agenzia Reuters, citando le...

"I telefoni cellulari potrebbero disconnettersi dalla rete in tutta Europa questo inverno se interruzioni di corrente o razionamento energetico mettessero fuori uso una parte delle reti mobili in tutta la regione", ha affermato l'agenzia in una nota.Gli operatori di telefonia stanno lavorando con i governi per assicurarsi che le autorità dispongano di un piano per garantire che i servizi critici vengano forniti. Secondo le fonti, un numero di aziende, tra cui Nokia ed Ericsson, stanno lavorando con gli operatori per mitigare l'impatto di una possibile mancanza di corrente.I paesi in Europa "abituati all'alimentazione ininterrotta da decenni" non dispongono di sistemi di backup sufficienti per affrontare una massiccia interruzione di corrente, scrive l'agenzia.A suo avviso, Parigi, ad esempio, non sarà in grado di fornire batterie nuove a tutte le antenne del Paese.L'Occidente ha introdotto ulteriori sanzioni alla Russia nel contesto della situazione in Ucraina, il che ha portato a prezzi più alti per elettricità, carburante e cibo in Europa e negli Stati Uniti. Il presidente russo Vladimir Putin aveva precedentemente affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia globale.

ue, energia