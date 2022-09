Per la Russia "importo stellare" di aiuti finanziari americani a beneficio dell'Ucraina

"A cosa serve? Forse a scuole, ospedali, forse per un gasdotto o un oleodotto? Forse per l'acquisto di libri di testo, sussidi per l'istruzione, indennità per i poveri, la lotta contro la pandemia? No, certo. La parte principale servirà per l'acquisto di armi di Kiev e, ovviamente, andrà nelle tasche di coloro che stanziano tutto questo", ha osservato la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo.