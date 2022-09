https://it.sputniknews.com/20220929/melitopol-esplode-un-ordigno-vicino-a-una-scuola-16535983.html

Melitopol, esplode un ordigno vicino a una scuola

Melitopol, esplode un ordigno vicino a una scuola

Giovedì mattina, a Melitopol è esploso un ordigno improvvisato fissato su un albero vicino a una scuola, l'autista di un'auto che stava passando accanto è... 29.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-29T09:58+0200

2022-09-29T09:58+0200

2022-09-29T09:58+0200

la situazione in ucraina

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/16535963_0:215:3257:2047_1920x0_80_0_0_ca7c13425b170f2412df1aa23e7c7ad8.jpg

"A Melitopol, verso le 07:50 (06:50 ora italiana), si è verificata un'esplosione in via 50-letiya Pobedy. Un ordigno esplosivo improvvisato è stato fatto esplodere vicino alla scuola, di fronte al centro commerciale Palladium. L'ordigno è stato fissato su un albero ed è esploso quando un'auto stava passando accanto. L'auto è stata danneggiata, il conducente ha riportato ferite lievi", affermano le autorità locali.Al momento sul posto stanno lavorando i servizi speciali. Le autorità locali affermano che l’ordigno esplosivo improvvisato è stato riempito di elementi lesivi.Una fonte di RIA Novosti nelle forze dell'ordine russe ha osservato che "qualsiasi persona debole, che camminava o era a guida di auto vicino sarebbe potuta diventare vittima di questo sabotaggio".Le autorità della regione di Zaporozhye hanno ripetutamente affermato che il regime di Kiev continua a commettere atti terroristici contro la popolazione civile per seminare panico e sfiducia nelle autorità russe.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina