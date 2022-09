https://it.sputniknews.com/20220929/il-commissario-europeo-per-lenergia-invita-lue-ad-adottare-il-price-cap-sul-gas-russo-16538982.html

Il commissario europeo per l'Energia invita l'UE ad adottare il price cap sul gas russo

Il commissario europeo per l'Energia invita l'UE ad adottare il price cap sul gas russo

Il commissario europeo per l'Energia Kadri Simson ha invitato i paesi dell'UE a limitare il prezzo del gas importato dalla Russia, riferisce l’agenzia Reuters. 29.09.2022, Sputnik Italia

"Credo fermamente che dobbiamo fissare un tetto massimo di prezzo per tutte le importazioni di gas russe a un livello che continuerà ad essere attraente per le esportazioni verso l'Europa", ha affermato il commissario europeo.Simson ha anche sottolineato che l'UE è già pronta a limitare il prezzo del gas utilizzato per generare elettricità. Se i negoziati con i fornitori di energia non porteranno a una riduzione di prezzi, sono possibili restrizioni più estese.Il 9 settembre i ministri dell'Energia dell'UE non sono riusciti a concordare un tetto massimo di prezzo per il gas russo fornito attraverso gasdotti, dopo di che hanno incaricato la Commissione europea di valutare la possibilità di limitare i prezzi per tutti i tipi di gas, compreso il GNL. Secondo Simson, la Commissione ritiene importante introdurre un tetto di prezzo per il gas russo alla luce del conflitto in Ucraina, mentre Bruxelles teme che l'introduzione di un tetto di prezzo per il GNL "potrebbe minare la sicurezza degli approvvigionamenti".

