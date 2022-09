https://it.sputniknews.com/20220929/gazprom-fornisce-gas-attraverso-lucraina-al-livello-massimo-16536333.html

Gazprom fornisce gas attraverso l’Ucraina al livello massimo

Gazprom fornisce gas attraverso l’Ucraina al livello massimo

Gazprom fornisce gas attraverso l'Ucraina nel volume confermato dalla parte ucraina presso la stazione di misurazione di Sudzha - 42,5 milioni di metri cubi... 29.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-29T11:14+0200

2022-09-29T11:14+0200

2022-09-29T11:14+0200

la situazione in ucraina

ucraina

gas

russia

gazprom

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/13800049_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_fdfd0fa7a2d1a63d2fac166f3a6c33bf.jpg

Il 29 ottobre, Gazprom fornirà gas russo per il transito attraverso il territorio dell'Ucraina nella quantità confermata dalla parte ucraina tramite la stazione di misurazione di Sudzha - 42,5 milioni di metri cubi. La domanda per la stazione di Sokhranovka è stata respinta, ha detto Kupriyanov ai giornalisti.Dall'11 maggio, l'Ucraina ha smesso di ricevere gas per il transito attraverso la stazione di Sokhranovka, facendo riferimento al fatto che quest’ultima è sotto il controllo delle forze russe (sul territorio della LPR). Di conseguenza, era rimasto un solo ingresso per il transito del gas in Europa: la stazione di Sudzha. Gazprom ha affermato che il trasferimento del volume intero attraverso Sudzha è tecnologicamente impossibile, la società adempie a tutti gli obblighi nei confronti dei consumatori europei e i servizi di transito sono interamente pagati.

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, gas, russia, gazprom