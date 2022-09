https://it.sputniknews.com/20220929/ft-il-premier-slovacco-avverte-che-la-crisi-energetica-rischia-di-uccidere-leconomia-16536209.html

FT, Il premier slovacco avverte che la crisi energetica rischia di 'uccidere l'economia'

Sebbene la Slovacchia sia un importante produttore di energia nucleare e idroelettrica, all'inizio dell'anno il suo principale fornitore ha deciso di vendere... 29.09.2022, Sputnik Italia

Il primo ministro slovacco ha dichiarato che l'impennata dei costi dell'elettricità ha lasciato l'economia a rischio di "collasso", nei commenti più crudi mai espressi da un leader dell'UE sugli effetti della crisi energetica globale. Eduard Heger ha dichiarato che l'enorme aumento dei prezzi dopo l'inizio del conflitto in Ucraina ucciderà la nostra economia" a meno che la Slovacchia non riceva miliardi di euro di sostegno da Bruxelles, e ha avvertito che sarà costretto a nazionalizzare le forniture di energia elettrica se questo non avverrà.Sebbene la Slovacchia sia un importante produttore di energia nucleare e idroelettrica, all'inizio dell'anno il suo principale fornitore ha deciso di vendere l'energia in eccesso ai commercianti. Questi ultimi stanno ora rivendendo i contratti alla Slovacchia a prezzi circa cinque volte superiori."Se vogliamo avere un'imposta a pioggia, deve essere europea", ha sottolineato. Il suo avvertimento sottolinea le enormi conseguenze della stretta di Mosca sulle forniture di gas in risposta alle sanzioni dell'UE per la guerra in Ucraina, che ha portato i prezzi dell'elettricità a livelli record quest'estate.

