Berlino vuole sanzioni a livello Ue contro Teheran

Lo ha dichiarato un rappresentante del ministero degli Esteri tedesco ai membri della commissione del Bundestag per i diritti umani e gli aiuti umanitari. 29.09.2022, Sputnik Italia

Lo ha dichiarato un rappresentante del ministero degli Esteri tedesco ai membri della commissione del Bundestag per i diritti umani e gli aiuti umanitari. La questione riguarda in particolare sanzioni personali.Lunedì il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore iraniano a Berlino a seguito delle proteste nella Repubblica Islamica. I disordini in Iran sono iniziati il ​​17 settembre dopo il funerale della 22enne Mahsa Amini. Secondo la versione ufficiale, questa ragazza curda è stata fermata dalla polizia perchè sospresa ad indossare in mondo inappropriato il velo. Durante l'interrogatorio, ha subito un infarto ed è morta, secondo le autorità iraniane. Tuttavia sui social è circolata la notizia, secondo cui Amini era stata picchiata dalla polizia e per questo ha perso la vita.

