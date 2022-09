https://it.sputniknews.com/20220928/zelensky-ammette-kiev-non-e-stata-ancora-in-grado-di-soddisfare-tutte-le-raccomandazioni-della-ce-16534800.html

Zelensky ammette: Kiev non è stata ancora in grado di soddisfare tutte le raccomandazioni della CE

Zelensky ammette: Kiev non è stata ancora in grado di soddisfare tutte le raccomandazioni della CE

Sebbene l'Ucraina abbia adottato tutta una serie di misure per adeguarsi alle linee guida dell'UE, per stessa ammissione del presidente Zelensky non è stata... 28.09.2022

L'Ucraina ha adottato tutte le leggi anticorruzione dalle raccomandazioni della Commissione europea, ma la riforma del sistema giudiziario non è stata attuata, da 30 anni a questa parte, ha affermato Vladimir Zelensky durante una conversazione con studenti e insegnanti all'università di Harvard.In precedenza, la Commissione europea, nelle sue raccomandazioni per concedere all'Ucraina lo status di candidato all'UE, aveva stabilito le condizioni in base alle quali devono essere soddisfatti sette requisiti per non perdere lo stesso status. La riforma giudiziaria è la più complessa tra le condizioni dell'UE: il governo ucraino deve riformare la Corte costituzionale, completare i cambiamenti nell'Alto Consiglio di Giustizia e nella Commissione dei giudici per le alte qualifiche, continuando la lotta contro la corruzione.In precedenza, il primo vicepresidente della Verkhovna Rada dell'Ucraina Aleksandr Korniyenko aveva affermato che entro metà novembre il parlamento avrebbe adottato tutti i progetti di legge necessari per avviare i negoziati sull'adesione dell'Ucraina all'Unione europea.Zelensky il 28 febbraio, ha firmato una domanda di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. I capi di Stato e di governo dell'Unione europea al vertice di Bruxelles del 23 giugno hanno approvato la concessione dello status di candidati all'adesione all'Ucraina e alla Moldavia. Per avviare i negoziati di adesione, i Paesi devono soddisfare una serie di condizioni, comprese le riforme.L'ottenimento dello status di candidato è solo l'inizio di un percorso abbastanza lungo per entrare nell'UE. La Turchia è candidata dal 1999, la Macedonia del Nord dal 2005, il Montenegro dal 2010 e la Serbia dal 2012. La Croazia è stato l'ultimo Paese ad entrare nell'UE nel 2013, con un processo decennale.

