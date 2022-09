Osservatori dall'Italia: i referendum nella regione di Mosca si sono svolti in modo trasparente.

"Gli organizzatori hanno fatto tutto il possibile per consentire alle persone di esprimere liberamente la propria volontà. Lo possiamo testimoniare, sia sulla base della nostra esperienza che delle impressioni dei nostri colleghi. Le persone che partecipano a questo referendum vengono in assoluta libertà, non per costrizione. Non abbiamo dubbi che i risultati del referendum, di cui si saprà nel prossimo futuro, saranno un riflesso diretto della volontà espressa dai residenti delle regioni del Donbass, di Zaporizhia e di Kherson", ha affermato l'ex consigliere comunale di Terni, giornalista e blogger Gianluca Procaccini.