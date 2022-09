https://it.sputniknews.com/20220928/media-la-commissione-europea-si-offrira-di-mitigare-parte-delle-sanzioni-contro-la-russia-16530524.html

Media: la Commissione europea si offrirà di mitigare parte delle sanzioni contro la Russia

Politico: la CE proporrà un allentamento delle sanzioni su cemento e fertilizzanti russi. 28.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-28T10:24+0200

La Commissione europea, nell'ambito della discussione di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, proporrà di mitigare alcune delle restrizioni già esistenti, scrive Politico, citando fonti.Allo stesso tempo, Bruxelles potrebbe revocare il divieto di esportazione di fertilizzanti, cemento e altri prodotti dalla Russia.Come riportato da Bloomberg dopo l'annuncio della mobilitazione parziale in Russia, i Paesi dell'UE stanno cercando di fissare in risposta un limite massimo per i prezzi del petrolio entro poche settimane. Pochi giorni dopo, la stessa agenzia ha scritto che la questione sarebbe stata probabilmente sospesa fino a quando non fosse stato concordato un pacchetto di sanzioni più ampio, poiché Cipro e Ungheria si oppongono alla misura.Le autorità russe hanno ripetutamente affermato che non forniranno nulla all'estero se ciò è contrario agli interessi della Russia.L'Occidente ha intensificato la pressione delle sanzioni su Mosca dopo l'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina. Ciò ha portato a prezzi più elevati per elettricità, carburante e generi alimentari in Europa e negli Stati Uniti. Vladimir Putin ha sottolineato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia globale.

