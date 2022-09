https://it.sputniknews.com/20220928/le-banche-turche-sospendono-il-sistema-mir-russo-sotto-la-pressione-degli-usa-afferma-il-cremlino-16532339.html

Le banche turche sospendono il sistema Mir russo sotto la pressione degli Usa, afferma il Cremlino

Le banche turche sospendono il sistema Mir russo sotto la pressione degli Usa, afferma il Cremlino

Dopo la decisione da parte delle banche statali turche di abbandonare l'uso del sistema di pagamento russo Mir, dal Cremlino parlano di forti pressioni in... 28.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-28T13:43+0200

2022-09-28T13:43+0200

2022-09-28T13:43+0200

dmitry peskov

russia

mosca

cremlino

mondo

economia

banche

finanza

turchia

ankara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/16532817_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_c409ee6d7362b9aa76a5bb78846a4cdc.jpg

"Mosca considera obbligata la decisione delle banche statali turche di abbandonare l'uso del sistema di pagamento russo Mir, presa sotto la pressione "senza precedenti" degli Stati Uniti e le minacce di Washington di imporre sanzioni secondarie contro Ankara", ha dichiarato questo mercoledì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.Mosca e Ankara devono cercare insieme modi per contrastare la pressione degli Stati Uniti in modo tale da non danneggiare il commercio bilaterale e la cooperazione economica e non privare i turisti russi in visita in Turchia di condizioni confortevoli, ha aggiunto il portavoce del Cremlino.All'inizio di questa settimana, Bloomberg ha riferito, citando un alto funzionario turco, che le banche statali turche "Halkbank", "Ziraat Bank" e "VakıfBank" avevano deciso di smettere di utilizzare il sistema di pagamento Mir. Secondo l'agenzia di stampa, un simile passo delle banche turche è un "esempio di come le sanzioni secondarie statunitensi costringano i Paesi a prendere le distanze da Mosca".La banca turca Ziraat, tuttavia, ha dichiarato mercoledì a Sputnik di non aver ricevuto alcuna notifica per interrompere l'utilizzo del sistema di pagamento russo.

russia

mosca

turchia

ankara

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

dmitry peskov, russia, mosca, cremlino, mondo, economia, banche, finanza, turchia, ankara, usa, diplomazia, geopolitica, sanzioni